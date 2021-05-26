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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة "الرياض": أحداث غزة الأخيرة كشفت للعالم أجمع حجم عنف وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم /الأربعاء/، أن العالم اكتشف حجم العنف والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الـ11 يوما التي شهدتها غزة، وذلك بفضل التقنيات الحديثة ووسائل التواصل التي كشفت الإجرام الإسرائيلي، وحرمت حتى حلفاءه من قدرة الدفاع عن عدوانه الغاشم.

وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها - تحت عنوان (العودة لطريق السلام) - أنه رغم أن حرب غزة الأخيرة لم تكن الأولى، إلا إنها خلفت هذه المرة تحولا عميقا في مسار قضية الاحتلال، ولا شك أن الكيان الصهيوني قد اهتزت ثقته بصورة غير مسبوقة بعد حرب الـ11 يوما، وباتت الأوساط السياسية والشعبية الإسرائيلية تتحدث عن ما تصفه بـ(توازن الرعب).

ولفتت الصحيفة إلى أن الظروف تبدو مواتية بشكل مثالي لإدارة عجلة السلام المتوقفة منذ وقت طويل، فلا شك أن جميع الأطراف -وعلى الأخص الطرف الإسرائيلي- قد أدركت بطريقة مؤلمة كلفة تجنب السلام، ورفض دفع استحقاقاته، وباتت تل أبيب وحلفاؤها على يقين من أنه لا سلام لإسرائيل إلا بسلام الفلسطينيين، ولا نهاية لهذه القضية المزمنة إلا بمنح الفلسطينيين حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة غير منقوصة.

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