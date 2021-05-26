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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تبحث مع سفير الإمارات سبل التعاون في المخلفات الصلبة البلدية

صدى البلد

 

ناقش الدكتورة ياسمين فؤاد وزبرة البيئة مع الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير دولة الإمارات الشقيقة سبل التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية المختلفة وخاصة التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وقد أعربت وزيرة البيئة خلال اللقاء عن سعادتها للتعاون بين البلدين من أجل العمل على وقف إستنزاف الموارد والحفاظ عليها لضمان إستدامتها للأجيال القادمة ،مشيرة إلى تعاون البلدين أيضاً فى مجال المخلفات الصلبة البلدية ، حيث ستقوم قريبا بزيارة لإمارة الشارقة لتفقد المجمع الخاص بالمخلفات الصلبة التابع لشركة بيئة الإمارتية للمخلفات.

وأوضحت فؤاد خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي فى مفاوضات تغير المناخ ، معربة عن سعادتها فى إستقبال وفد من دولة الإمارات لمناقشة المحاور المشتركة الخاصة بمفاوضات تغير المناخ، ومناقشات التأثيرات المختلفة لتغير المناخ على  جميع مناحي التنمية وخاصة الموارد  المائية التى تعانى من ندرتها العديد من دول الإقليم .

كما اعرب الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات عن إمتنانه وتقديره للمجهودات التي تبذلها مصر لخدمة القضايا البيئية المختلفة ، مُشيداً بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين فى كافة المجالات وأهمها قطاعات الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.

المخلفات الطاقة المتجددة إمارة الشارقة المخلفات الصلبة وزبرة البيئة الامارات سفير الإمارات التنوع البيولوجي تغير المناخ الشارقة

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