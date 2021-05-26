بشار الأسد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية السورية| شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، خبرا أفاد بأن بشار الأسد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في دوما.

وقال الأسد، إن زيارته إلى دوما وإدلائه بصوته هناك ، جاء للتأكيد على أن الشعب السوري متحد في مواجهة الإرهاب.

وتوجه السوريون، اليوم الأربعاء، إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين هم عبدالله عبدالله وبشار الأسد ومحمود مرعي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم افتتاح 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات أمام المواطنين السوريين، اليوم، حيث بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب والمسجلين داخل سورية وخارجها أكثر من 18 مليوناً.

وأكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي نوري فارس، أنه قبيل موعد الانتخابات الرئاسية، تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا لممارسة الناخب حقه بكل يسر وسهولة.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا ، في العاشر من الشهر الجاري القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الرئيس السوري وهم عبدالله سلوم عبدالله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، أمس، استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية، مبينة أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب والمسجلين داخل سوريا وخارجها يبلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين.