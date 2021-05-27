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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرقة جديدة لمكافحة المتفجرات وتحديات الإرهاب في المغرب

المديرية العامة
المديرية العامة للأمن المغربي

أفادت المديرية العامة للأمن المغربي، اليوم الخميس، بأنها استحدثت فرقة جديدة لمكافحة المتفجرات التابعة لولاية أمن مدينة وجدة، والتي تقرر إطلاقها في إطار تطوير وتعزيز وتجهيز الجهات الأمنية الجديدة بوحدات عملياتية متخصصة في الاستجابة للتطورات المتسارعة التي تطرحها التحديات الأمنية عموما، وفي مقدمتها التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العنيفة خصوصا.
وأضاف بيان المديرية العامة للأمن المغربي أن استحداث هذه الفرقة يأتي في إطار تفعيل مخطط العمل الذي سبق وأن أعلنت عنه المديرية بداية سنة 2021، في الجزء المتعلق بتطوير وتحديث منظومة التعامل مع الأخطار والتهديدات التي تمثلها المواد المتفجرة، “وذلك بإحداث فرقة للمتفجرات، قادرة على العمل بشكل استباقي على تنفيذ عمليات المسح والرصد بالأماكن التي تحتضن فعاليات كبرى، فضلا عن مسايرة التحريات والتحقيقات القضائية من خلال توفير الخبرات الضرورية لتحليل ومعاينة المتفجرات والأجسام الناسفة”.اعتمادا على الكوادر المحلية والخبرات الأجنبية ومزودة بمركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، إضافة إلى التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.
ويأتي تدشين الفرق المكافحة للمتفجرات بمدينة وجدة “في إطار مواصلة خطة المديرية العامة للأمن المغربى الرامي إلى تدشين ست فرق للمتفجرات بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير والعيون.
وأشار البيان إلى أنه سبق وأن تم تدشين فرقة أولى بمدينة العيون خلال شهر مارس من السنة الجارية، تلتها الفرقة الجديدة بمدينة وجدة، على أن يتم تعميم هذه الفرق في أرجاء المغرب في وقت قريب وذلك ضمن مخططات عملية مضبوطة، تهدف إلى توفير خدمات أمنية متكاملة وفعالة، تستجيب لمتطلبات المواطنين من مؤسسة الشرطة.
 

المديرية العامة للأمن المغربي لأمن المغربي وجدة ولاية أمن مدينة وجدة المغرب

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