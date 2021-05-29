د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

في الربع الاول من هذا العام انخفض الذهب بحوالي 160 $ للاوقية وذلك لعدد اسباب منها :

 صدور لقاح شركة فايزر وغيره من اللقاحات التي تعزز الوضع الاقتصادي علي المدي القريب ومنها تعافي الوضع الاقتصادي وتشغيل العجلة الاقتصادية مرة اخري يترتب علي ذلك بيع المدخرات الذهبية للاستثمار في القطاعات الاخري ولتحفيذ الاستهلاك ، فمن الطبيعي هبوط اسعار الذهب .

 بيع البنوك المركزية الذهب لسداد عجز الموازة لديهم ، حيث بلغلت اجمالي مبيعات البنوك من الذهب 23 طن ومن الدول مبيعات للذهب هي تركيا .

 خطة التحفيزات الامريكية وهي 1,9 تريليون دولار والتي كان مقرار لها 3 تريليون دولار نتائج ذلك الحزمة هو دعم الدولار علي المدي القريب وانتعاش الاقتصاد المحلي لبعض البلاد ف بالتالي يؤاثر علي الذهب بالسالب بالاضافة الي السياسات المختلفة لجو بايدن من زيادة الضرائب وطرق دعم الشركات فانتيجة طبيعية زيادة المعروض من الذهب يتبعة الانخفاض في الاسعار .

مستقبل الذهب ف 2021

الذهب حالياً يتداو في منطقة 1880 $ وانا اراي ان هذة المنطقة منها الي 1890 $ثم 1905 ،

ولكن من الصعب ان يصل الذهب الي منطقة 1980 $ او 2000 $ خلال الربع الاخير من هذا العام ولكن منطقة التداول الحالية يدعمها الصعود علي المدي القريب .

كان لي لقاء الاسبوع الماضي مع احد الصحف وذكرت بالنص :

الذهب في الوقت الحالي يتداول في منطقة عرضية ما بين 1720 وما بين 1750 للاوقية ،،

وانا أري ان هذة القناة السعرية المتذبذة يستمر عليه الذهب ثم يدعمة الصعود وذلك علي المدي المتوسط والبعيد اي ليس قبل شهر مايو .

وبمعني اوضح الذهب من منطقة 1690 $ منها الي 1720$ ثم 1800$ و 1850 $ .

والسبب في ذلك بشكل عام تخوف الناس من اللقاح وعدم استقرار خطة التحفيزات بالاضافة الي غموض سياسة بايدن .

2021 هو العام الافضل لشراء الذهب

بشكل عام ودون التعمق في التفاصيل الذهب علي المدي المتوسط والبعيد صاعد وبشكل قوي وغير مسبوق له لعدد اسباب اهما :

أ- اهم الاسباب هو ربط الفدرالي الامريكي الفائدة بصفر % لمدة ما بعد 2023 اي لاتقل عن ثلاث سنوات .

ب- انخاض مؤشر الدولار بحوالي 7,5 في عام 2020 ومستمر هذا الهبوط ولكن ليس بنفس النسبة .

ج- طباعة كمية كبيرة من الدولارات في نهاية عام 2018 تتجاوز 3,5 تريليون دولار لتغطية وسداد المديونية علي امريكا .

د- حدوث تضخم في الاسواق بسبب حزمة التحفيزات .

ه- اعلان سيتي بنك تراجع مؤاشر الدولار بنسبة 20% خلال هذا العام2021 .

و- استمرار البنوك المركزية علي مستؤي العالم في ضخ السيولة لمواجهة فيروس كورونا مع استمرار انخفاض اسعار الفائدة مدعومة بانخفاض اسعار السندات .

ن- غموض سياسة بايدن واستمرار خطط التحفيزات الحكومية وضخ السيولة بالاسواق .

الشكل العام والمعلن للحزمة حتي الان هو علي هيئة قروض للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم ، اعانات للاسرة الصغيرة ، قروض لدعم الطلاب وغيره من اشكال الدعم المختلفة التي تساعد علي تشغيل العجلة الاقتصادية .