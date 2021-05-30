برلمانية: منطقة بورسعيد العامة للاستثمار تحقق أكثر من ثلث صادرات مصر من الملابس

أكدت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة بورسعيد أن ما تشهده منطقة الاستثمار العامة بالمحافظة من نهضة صناعية فى صناعة الملابس الجاهزة يدعو للفخر لما تقدمه تلك المنطقة برغم كل المعوقات لدعم الصادرات المصرية بما يتجاوز ٤٠% من حجم صادرات الملابس المصرية.

وقالت النائبة أمل عصفور خلال جولة بمجموعة صناعية داخل المنطقة ما تشهده منطقة الاستثمار العامة ببورسعيد فخر لصناعة الملابس الجاهزة فى مصر وتنمية الصادرات المصرية

وأشادت عصفور بالكوادر النسائية و الشبابية العاملة فى تلك الصناعات للوصول بالمنتج المصرى للملابس الجاهزة لما يحقق ويتصدر المنافسة العالمية.

وشددت عصفور على ضرورة الاهتمام بتلك المنطقة و التى تعد كنز من كنوز الاقتصاد المصرى و الذي يساهم بشكل كبير فى إدخال العملات الاجنبية فى ظل التطور العالمى لتلك الصناعات لضمان الاستمرار فى الصدارة العالمية.

وأكدت عصفور على ضرورة الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم التبادلى بتلك المنطقة بما يتيح الفرصة لتدريب وتعليم الطلاب من أبناء بورسعيد فى مرحلة التعليم الفنى لما يؤهلهم للعمل و المنافسة فى سوق العمل ويتيح لهم فرص عمل مربحة كعمالة مصرية مهرة

هذا وأبدت النائبة عمل عصفور سعادتها بما لمسته من اتباع للاجراءات الاحترازية داخل المصانع فى مواجهة أزمة كورونا حرصا على سلامة العاملين.

وقالت عصفور انها حصلت على ملف كامل بكافة الاحتياجات ومتطلبات المنطقة سواء مايخص العمالة او أصحاب المصانع ستعكف خلال الفترة المقبلة على تزليلها من خلال تحرك نيابى بالتنسيق مع زملائها أعضاء هيئة مكتب حزب الشعب الجمهورى بالمحافظة مع الجهات المعنية والتنفيذية ببورسعيد و الوزراء المعنيين بتلك القطاع العام.

واختتمت عصفور تصريحاتها بالإشادة بدور المرأة العاملة فى تلك القطاع الهام بكافة المواقع الإدارية و الإنتاجية وما تمثله من قاعدة عمالية كبيرة داخل المصانع.

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