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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

مساحة 960 مترا .. إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب. 

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وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات، دمنهور، بدر)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدي على مساحة  960 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بقري الوفائية وطيبه بالدلنجات بمساحة 450 متر عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- تنفيذ 3 قرارات إيقاف أعمال مخالفه بمساحة 390م بنطاق قري نديبه و الابعادية وافلاقة بدمنهور

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية بمساحة 120 م كانت ممهدة لصب سقف دور أول علوى بدون ترخيص  خارج الحيز العمراني بنطاق وحدة أحمد عرابي بمركز بدر

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و رشيد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين، أسفرت عن إزالة حالتي تعدي على مساحة  480 م2 عبارة عن:-

- إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 350 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية و مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزاله شدة خشبية بمساحة 130 م تمهيدا لصب سقف خرساني بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد.

ويذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي ابراهيم، بإزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 600 م بالمدينة و قرية طيبه عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى  و أبو حمص، الخميس الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدي على مساحة  2325 م2 عبارة عن:-

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2100 بنطاق قرية أبو الشقاف بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض .

-  إزالة حالة تعد بمساحة 225 م بزمام قرية بطورس بأبو حمص عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الابيض.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز( رشيد - دمنهور - المحمودية  - الدلنجات)، أمس الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة  1120 م2 عبارة عن الآتي :-

-  إزاله سور من البلوك في المهد علي أرض زراعيه علي مساحه 350 متر بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد

-  إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال مخالفة بمساحة 300 م٢  بدسونس بدمنهور.

-  إزالة حالة تعدى بمساحة 270 م بقري زيزنيا وأريمون التابعة للوحدة المحلية لقرية أريمون بالمحمودية عبارة عن قواعد  خرسانية وسمل خرساني مدفون فى باطن الارض.

- إيقاف أعمال شدة خشبية لإنشاء أعمدة خرسانية  بمساحة 200 م بقرية كوم زمران بالدلنجات

 

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