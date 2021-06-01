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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطاووس الملقب بـ «ملك الطيور»

بيعيش 20 سنة وبيتزوج 5.. غرائب وعجائب عن حياة طائر الطاووس.. فيديو

طائر الطاووس
طائر الطاووس

يعد طائر الطاووس من أجمل  الطيور التي تعيش على سطح الكرة الأرضية، ويُطلق عليه كثيرًا لقب «ملك الطيور» لما يتمتع به من ألوان رائعة وجذابة تلفت الأنظار، لذا التقي موقع «صدى البلد» بأحد مربي طائر الزينة الجميل وأصغر رجل أعمال في مصر للحديث معه عن أبرز الحقائق والعجائب عن طائر الطاووس الجميل، وطرق تربيته، وأسعار بيعه، وكيف يرتبط بشريكة حياته. 

وقال يوسف العدلي، أصغر رجل أعمال في مصر، ومربي طائر الطاووس، إن أبرز ما يميز طائر الطاووس هو ألوانه الجميلة، وذيله الطويل، ذو الريش الملون، والذي يقوم الطاووس الذكر بفرده على شكل مروحة كبيرة خلفه، كما أنه يتميز بمشيته التي تعكس الكبرياء والتألق.

وأضاف  أصغر رجل أعمال في مصر  في فيديو لموقع «صدى البلد»  أنه بدأ في تربية طائر الطاووس منذ عدة سنوات، وذلك بسبب شكله الجميل، حيث بدأ بجلب ذكر وأنثي خلال موسم التزاوج  في فصل الربيع، وأخرجوا له عدة كتاكيت، ومن ثم بدأ في تجديد السلاسة وتربيتهم حتى الآن.

ولفت مربي طائر الطاووس  إلى أنه يوجد لونين لهذا الطائر، الأول: ذو اللون الأزرق، والثاني: ذو اللون الأبيض، كما أن قد يوجد طاووس يمزج بين هذين اللونين، منوهًا أن ذكر طائر الطاووس أجمل من أنثاه، وأنه يتزوج حتى 5 إناث، وذلك عن طريق استعراض ذيله أمامها.

وتابع يوسف العدلي أنه يمكن تربية الطاووس  في حدائق البيوت بشكل عادي في مكان محكم، وكذلك فوق الأسطح في قفص حديدي كبير حيث أنه يطير لمسافات قصيرة، مبينًا أن طول ذيله  قد يتجاوز المترين كثيرًا. 

وواصل أن وزن الذكر يكون أكبر من أنثاه، فذكر الطاووس تقريبًا 4.5 كيلوجرامًا، أما أنثى الطاووس فوزنها 3.5 كيلو جرامًا، وسعر بيعهما وهم صغار 500 جنيه، وفي متوسط عمرهما الذي يصل إلى 20 عامًا 4000 جنيه أو 5000 جنيه للذكر والأنثي. 

وأكمل أن الطاووس يتغذي الأعلاف والذرة والفواكه وغيرهما، وتشبه تربيته تربية الرومي الأصلي، كما أن هناك من البلاد التي تشهر بطهيه وأكله، وأن ريشه يتميز بالجمال والألوان الغير عادية والتي تستخدم في صنع الاكسسوارات والفستانين.

جدير بالذكر أن الموطن الأصلي للطاووس هو غابات الدول الاستوائية الرطبة والدافئة في قارة آسيا، مثل: غابات الهند وسريلانكا وباكستان، وهو طائر شهير ومعروف في كل دول العالم، وتكاد لا تخلو منه حديقة للطيور في دول العالم أجمع، كما يعد طائراً مزعجاً في بعض الأحيان عند تربيته في المنزل بسبب صوته المرتفع.

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طائر الطاووس

 

 

 

 

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