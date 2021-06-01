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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تؤكد دعم سوريا في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها

الصين
الصين

 أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الثلاثاء أن بلاده تدعم سوريا بقوة في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها. 


وقال بينج -في برقية تهنئة بعث بها إلى بشار الأسد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لسوريا- إن الصين وسوريا تتمتعان بصداقة تقليدية، وإن سوريا من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وإنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، ومستعد للعمل لاغتنام الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية هذا العام، كفرصة للسعي لتحقيق إنجازات أكبر في العلاقات الصينية-السورية. 


وأضاف بينج أن الصين تدعم بقوة سوريا في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وستقدم أكبر ما تستطيعه من المساعدة لسوريا في مكافحة وباء كوفيد-19، وتنشيط اقتصادها وتحسين رفاهية الشعب؛ من أجل رفع التعاون الصيني-السوري بشكل متواصل، إلى مستويات جديدة. 
 

الصين سوريا

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