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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إيران تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم “الثلاثاء”، أن إيران تمثل أكبر تهديد وجودي على إسرائيل، من خلال محاولاتها التزود بالأسلحة النووية.

 

وقال نتنياهو خلال مراسم تبديل رئيس الموساد التي أقيمت صباح اليوم إن “أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية، سواء كان الأمر يدور حول تهديدنا مباشرة، بصفتنا دولة صغيرة، بالتدمير من خلال استخدام الأسلحة النووية”.

 

وتابع: “أو تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ التي تدعم بغلاف نووي، هذا التهديد يجازف باستمرار المشروع الصهيوني ويجب علينا أن نحاربه بلا نهاية”.

 

وأضاف نتنياهو: “تحدثنا أمس عن عمليات تم تنفيذها فيجب على هذه العمليات أن تستمر، قلت هذا الكلام لصديقي منذ 40 عاما جو بايدن وقلت له: بغض النظر إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل احباط تزود إيران بأسلحة نووية لأن إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ولهذا السبب الاحتواء ليس بمثابة خيار وارد بالحسبان”.

 

وأردف: “إذا اضطررنا إلى الاختيار - وآمل أن هذا لن يحدث - بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي، فإن إزالة التهديد الوجودي ستغلب”.

 

واختتم نتنياهو تصريحاته قائلًا: "هذه المهمة ملقاة في مقدمة الأمر على عاتقكم وعلى القيادة السياسية لدولة إسرائيل وعليك.. يا دافيد (رئيس الموساد الجديد)، بل عليكم أن تفعلوا كل شيء، لضمان عدم تزود إيران بأسلحة نووية في أي حال من الأحوال".

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نتنياهو: إيران تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل

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