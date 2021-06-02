أبرز 5 مشكلات تواجه قائدي السيارات .. تعرف عليها

يواجه قائدي المركبات العديد من المشكلات اثناء القيادة، و التي ربما تتسب في الكثير من المخاطر، سواء كانت للشخص نفسه، أو بمن حوله على الطريق، ومن الممكن أيضا أن تتعلق بطريقة القيادة أو مشكلات فنية خاصة بالسيارة و عالم الميكانيكا.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 مشكلات تواجه قائدي السيارت.

– انخفاض مستوى الرؤية

ربما تتعرض مصابيح السيارات إلى حالة من الغيوم، مما تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية، و التي تؤثر بشدة على طريقة القيادة، و لذلك ننصح دائمًا بصيانة المصابيح و تنظيفها جيدًا من الداخل، مع تغيير جميع اللمبات التلفة على الفور.

– تلف الاطارات

يقع البعض من قائدي السيارت في مشكلة كبيرة خاصة بالاطارات، و هي اهمال موعد تغييرها و عدم قياس مستوى الهواء بداخلها، مما تؤثر على حالتها الفنية، و يجب أن نقوم بتغيير الاطارات الاربعة عندما تقطع عدد الكيلومترات المسموح بها، أو تجاوز الفترة المحددة الخاصة بالصلاحية وفقًا لتاريخ الانتاج.

– مشكلات الفرامل

يجب أن نقوم باختبار فرامل السيارة من وقت إلى اخر، و متابعة مدى جاهزيتها عند اعطاء امر التوقف، سواء كانت اثناء السير الطبيعي أو عند فرامل الخطر، مع تغيير تيل الفرامل في موعدة الصحيح و الكشف على زيت الفرامل و عدم حدوث تسريبات بالخراطيم الخاصة بتلك المنظومة.

– ارتفاع درجة حرارة السيارة

ربما تتعرض السيارة إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، و لكي نتغلب على تلك المشكلة، فلابد أن نطمئن جيدًا على سوائل التبريد، و مستوى المياه داخل قربة التبريد و ردياتير السيارة.

– انحراف السيارة

قد يتعرض قائدي المركبة إيضا إلى مشكلات انحراف السيارة، و في هذه الحالة لابد أن يقوم بتابعة جميع الاطارات، و القيام بضبط الزوايا بواسطة الجهاز الالكتروني المخصص لهذه المشكلة، بالاضافة إلى ترصيص العجلات، و ضبط الهواء الداخلي بالاطارات.