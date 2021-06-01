فرح الزاهد: طلعت زكريا أول شخص وثق في قدراتي التمثيلية

فرح الزاهد

قالت الفنانة الشابة فرح الزاهد، إنها كانت تحب المذاكرة وشاطرة فيها، لافتة إلى أنها درست إعلام، وكانت الأولى على دفعتها لمدة 4 سنوات.

وأضافت فرح الزاهد، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الفنان الراحل طلعت زكريا كان أول شخص يثق في قدرتها التمثيلية.

وأشارت إلى أن دورها في مسلسل "الطاووس" جاءها بالصدفة، وتم ترشيحها من قبل مدير الإنتاج هاني كشكوش، وتحمست بشدة للمشاركة في المسلسل.

وأوضحت الفنانة الشابة، أنها كانت مبسوطة بلقائها مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان جمال سليمان، مشيرة إلى أنه شخص صبور ومتواضع.

وتابعت: فخورة أني أخت هنا الزاهد، وهي من أفضل الممثلات في جيلها، وهناك مقارنة تفيدنا إحنا الاثنين، ومقارنة تكون ليست في صالحنا، مؤكدة أن الفنان الراحل طلعت زكريا هو مثلها الأعلى في الحياة، خاصة أنه كان قريب جداً من الناس.

