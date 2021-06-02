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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد غير متوقعة لاستخدام زيت السمسم لشعرك

صدى البلد

يمكن أن يؤدي استخدام  زيت السمسم للشعر؛ في علاج مشاكل الشعر المختلفة، فقد يساعد زيت السمسم في الاعتناء بفروة رأسك ونمو الشعر، لذا إليك أبرز فوائد زيت السمسم لصحة شعرك، يقدمها موقع “برايت سايد”.

نمو الشعر

يمكنك الاستفادة من زيت السمسم، الذي يستخدم بشكل شائع لنمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس. 

يعد زيت السمسم غني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا الدهنية والفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبروتين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هذا الزيت يمتلك خصائص مضادة للفطريات والالتهابات، والتي يمكن أن تعالج العديد من مشاكل الشعر. 

إليك  فوائد استخدام زيت السمسم لصحة الشعر: 

1. يعزز نمو الشعر

زيت السمسم غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 ، ومن المهم أن نفهم أن نقص الأحماض الدهنية غالباً ما يؤدي إلى تساقط الشعر. تدليك شعرك بزيت السمسم يحسن الدورة الدموية ، مما يعني أن شعرك ينمو مرة أخرى في أي وقت من الأوقات.

2. يحارب قشرة الرأس

إذا كنت تعاني من قشرة الرأس وحكة في فروة الرأس  يجب معرفة أنه يحتوي زيت السمسم على خصائص مضادة للبكتيريا ، والتي تحمي من الالتهابات الفطرية والبكتيرية عن طريق منع ظهور قشرة الرأس ومشاكل الشعر الأخرى. 

3. يكافح جفاف فروة الرأس وتلف الشعر 

في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث قشرة الرأس أيضًا بسبب الجفاف الشديد ، لكن زيت السمسم يمكنه علاج ذلك أيضًا، يخترق الزيت بصيلات الشعر ويمنع تقصف الأطراف وتقصف الشعر.

فوائد زيت السمسم للبشرة وعلاج حب الشباب

تناول بذور السمسم يحميك من الإصابة بمرض خطير

4. يمنع ظهور الشيب المبكر

زيت السمسم  يمنع الشيب المبكر للشعر، ومع ذلك ، قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة أيضًا في التعامل مع هذه المشكلة، لذا احرصي على استخدام زيت السمسم بانتظام للحفاظ على لون شعرك الطبيعي لفترة طويلة. 

5. يمنع قمل الرأس

الخصائص المغذية والمرطبة لزيت السمسم تغذي فروة الرأس ويمكنها علاج قمل الرأس عن طريق الحفاظ على ترطيب الجلد أو فروة الرأس.

6. يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى تلف فروة رأسك وشعرك ، ولكن ثبت أن زيت السمسم يوفر الحماية لفروة الرأس والشعر ويمنع بشكل طبيعي تلف الشعر.

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