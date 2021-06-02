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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم عبد العزيز يعلن تعافي والده من فيروس كورونا

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز ووالده

أعلن الفنان كريم عبد العزيز تعافي والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكتب على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتوجه الفنان كريم عبدالعزيز بالشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عن الحالة الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ويطمئن الجميع أن الأستاذ بحمد الله وفضله قد تعافى تمامًا من فيروس كورونا وخرج من المستشفى ويواصل فترة النقاهة بمنزله.


وتابع" داعيًا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية والشكر موصول لكل من اتصل تليفونيا ومن حاول ولم يستطيع الرد على اتصاله ومن كتب دعوة بظهر الغيب لإتمام شفاء الأستاذ محمد وشكر لكل فرد من الجمهور الغالي علي دعواتكم، أدام الله على الجميع الصحة والعافية، وأبعد عنكم كل شر أو مرض".


يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز قد شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الاختيار 2" مع أحمد مكى، و تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٢١٢٩
فيروس كورونا المستجد الفنان كريم عبد العزيز الحالة الصحية مسلسل الاختيار 2 محمد عبد العزيز الصفحة الرسمية السباق الرمضانى والدة

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