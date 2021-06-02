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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آمال ماهر تعلن اعتزالها: شكرًا لكل من ساندني

آمال ماهر
آمال ماهر

أعلنت الفنانة آمال ماهر، اعتزالها، في رسالة، وجهتها لجمهورها، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وكتبت آمال ماهر:  “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات، وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي؛ أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنيةً كل التوفيق لكل الزملاء”.

وأضافت آمال ماهر: “وإن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟، فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه؛ فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله”.
 

واختتمت آمال ماهر: “ شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج، استمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. وشكرًا لله- عز وجل- أولًا و أخيرًا ودائمًا.. #الإنسانة #المصرية  #آمال_ماهر”. 
 

جدير بالذكر أن آخر أعمال آمال الفنية، أغنيتها "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ"  الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز.
 
وتعد الفنانة آمال ماهر، القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة، والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة، وتمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات، استحقت به لقب “ملكة الغناء”، واكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة؛ بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة.

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠٢٣٤٤٨
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