عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فستان ذهبي .. رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


ظهرت رانيا يوسف باطلالة جذابة وهي ترتدي فستاناً ذهبي اللون،  وعلقت على صورتها قائلة: "أنت ذاهب إلى أماكن رائعة ، اليوم يومك".


جدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتيا خليفة.

 
مسلسل "ملوك الجدعنة" هو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

 

الفنانة رانيا يوسف اطلالة فستان صورة جديدة مسلسل ملوك الجدعنة فستان ذهبي رانيا يوسف ملوك الجدعنة

ترشيحاتنا

ما حكم أكل سمك القراميط من الترع؟ دار الإفتاء تجيب

صالح جمعة: لا مانع لدي في الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله حال تحقيق "العاشرة"

مصالحة وتهدئة وإعمار.. قيادي بفتح: اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات

سباح مصري : شعرت بالسعادة لتفوقي على مايكل فيلبس في إحدى البطولات

إسرائيل تعتقل قيادياً في حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ