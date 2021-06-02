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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الأخير.. لابيد يعلن تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة وجانتس يمنحه الموافقة

لابيد يعلن تشكيل
لابيد يعلن تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة وجانتس يمنحه الموافقة

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبري صباح اليوم الأربعاء، أن زعيم حزب"كاحوال لافان" بيني جانتس، وقع اتفاقاً ائتلافياً مع رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد، يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقاً للموقع العبري، أعطى جانتس لابيد الموافقة على إبلاغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تمكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركتهما.
 

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وتوصل الطرفان إلى اتفاق كامل حول النقاط الرئيسية للخطوط التوجيهية للحكومة المقبلة، ومناقشة القضايا الرئيسية لتعزيز الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يعلن لابيد عن نجاحه بتشكيل الحكومة قبل منتصف الليلة، وهو الموعد النهائي لانتهاء التفويض الممنوح له.

ووفقا للخطوط العريضة المعلنة للحكومة البديلة، سيتم التناوب على رئاسة الحكومة بين رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، المكلف بتشكيل الحكومة، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي يتوقع أن يتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق كامل حول النقاط الرئيسية للخطوط التوجيهية للحكومة المقبلة، ومناقشة القضايا الرئيسية لتعزيز الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يعلن لابيد عن نجاحه بتشكيل الحكومة قبل منتصف الليلة، وهو الموعد النهائي لانتهاء التفويض الممنوح له.

وتتلخص العراقيل الجديدة، باشتراط عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، أييليت شاكيد، دعمها لحكومة "كتلة التغيير"، بعضويتها في لجنة اختيار القضاة، بدلا من عضو الكنيست ميراف ميخائيلي.

إسرائيل لابيد جانتس نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل

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