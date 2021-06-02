هل تغلق الصين سينماتها مجددا بسبب جائحة كورونا؟

يبدو أن دور العرض والسينمات في الصين على موعد مع إغلاق جديد وسط تخوفات من إعادة تفشي فيروس كورونا المتحور الذي ظهر في الهند مؤخرا وتسبب في وفاة أعداد كبيرة من مواطنيها.

تفشي فيروس كورونا في الصين

ذكرت تقارير صحفية أن الصين ستغلق جزءا من دور السينما في مقاطعة كبرى دون الكشف عن عددها أو مدى التأثير الذي سينال هذه الأماكن أو تحديد مدة لغلقها، بحسب موقع “فاريتي”.

تأتي هذه القرارات بعد تسجيل 50 حالة إصابة جديدة على مستوى الصين كاملة يومي الأحد والاثنين، في الوقت الذي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية 5600 إصابة أمس.

الحالات التي ظهرت في الصين كان مصدرها بشكل كبير أشخاص قادمون من الخارج والوضع على وشك أن يكون مصدر قلق كبيرا، حيث يتركز معظم الإصابات في بلدة يقطنها حوالي 15 مليون نسمة.

وأمرت السلطات في الصين بإلغاء أو تأجيل جميع الأنشطة المتعلقة بالثقافة الشخصية والأحداث السياحية وجميع الأماكن الترفيهية والثقافية في مدينة جوانزو المصابة، وتشمل قرارات الإغلاق السينما والمسارح والمقاهي والمتاحف والمكتبات.

في الوقت نفسه، ما زالت معظم دور العرض والأماكن الترفيهية في الصين تستقبل نسبة محددة من الجمهور تصل إلى 75% من سعتها القصوى لأن المخاطر بها أقل من مدينة جوانزو.

قد تمتد قرارات الإغلاق في الصين على نطاق أكبر، ما سيؤثر بدوره على شباك التذاكر في حالة عدم قدرة السلطات على احتواء تفشي المرض.

كما أوقفت سلطات المدينة المصابة مئات الرحلات الجوية منها وإليها رغم تواجد أكثر المطارات ازدحاما في العالم بها، وفرض قيود أخرى على النقل البري، وتخضع أحياء المدينة حاليا لإجراءات إغلاق صارمة.