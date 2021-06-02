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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد وفاة سمير غانم

طوارئ في مستشفى دلال عبد العزيز .. تعليمات وتحذيرات والمريضة لا تعلم بوفاة زوجها

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

يبدو أن الوسط الفني الذي خاضته أسرة سمير غانم و دلال عبد العزيز وبناتهما، انعكس على حياتهم على أرض الواقع، ليجروا تمثيلاً مؤلماً لإخفاء خبر وفاة سمير غانم عن زوجته دلال عبد العزيز التي مازالت ترقد في سريرها بإحدى المستشفيات . 

لم تتمكن دلال عبد العزيز من استعادة وعيها بالكامل رغم تعافيها من فيروس كورونا، إلا أنها تعاني من أعراض مع بعض التعافي، يمر يوماً بعد يوم وهي لا تعلم حقيقة وفاة شريك حياتها، لكن قلبها مؤكد يشعر بما حدث له وفراقه لعالمها . 

غرفة دلال عبد العزيز 

المريضة لا تعلم بوفاة زوجها .. كلمات تحذيرية كتبت على ورقة بيضاء معلقة على باب غرفة دلال عبد العزيز في المستشفى، لتحذير الممرضين و الزائرين من الحديث عن وفاة سمير غانم ولو سهواً، فبناتها وأزواجهما يبذلون مجهوداً مضاعفاً في إخفاء ذلك الخبر عنها . 

تحذيرات و تعليمات عامة بالمستشفى التي ترقد بها دلال عبد العزيز ، لمنع أي طبيب أو ممرض  من الحديث عن وفاة سمير غانم أمام دلال عبد العزيز حتى لا تسوء حالتها الصحية بشكل أكبر ، خاصة وأنها قطعت شوطًاً كبيراً في مرحلة التعافي من كورونا . 

مؤكد تتساءل دلال عبد العزيز عن زوجها وعن حالته الصحية، لكن بناتها إيمي دنيا سمير غانم ، تحاولان إخفاء حقيفة وفاته، بل تمهدان لها الخبر بطريقة أخرى، وهى صعوبة حالته الصحية، فربما تتفهم الأمر بتلك الطريقة نظراً لكبر سنه . 

لم تستطع دنيا و إيمي سمير غانم ارتداء اللون الأسود حداداً على والدهما سمير غانم الذي وافته المنية منذ أسبوعان ، فترتديان الملابس الملونة وتتعاملان بشكل طبيعي أقرب إلى التمثيل أمام والدتهما لطمأنتها و سعياً لاستقرار حالتها النفسية . 

حالة دلال عبد العزيز

ما عن حالة دلال عبد العزيز ، فرغم تأكيد الأطباء أنها تعافت من الفيروس وجاءت نتائج مسحتها سلبية ، إلا أنها تعاني أعراضا غريبة ، وهي تأثيرات أعراض ما بعد الوباء ، وهي أعراض لا علاج لها بل مجموعة من الأدوية قد تساعد على الشفاء.

وقال رامي رضوان في برنامجه :" دلال عبد العزيز أجرت مسحتين مؤخرا وكانت النتيجة سلبية لفيروس كورونا ولكن هذا لا يعني التعافي، والفنانة تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وهذه المرحلة مماثلة لفترة الإصابة".

وتابع رامي رضوان :" قلب دلال عبد العزيز حاسس بوفاة سمير غانم لأنه كان رفيق الدرب وهناك ترابط في الأرواح وفي القلوب والعقول، ونحن  ندعي الابتسامات أمام  دلال عبد العزيز ومش بنلبس أسود قدامها".

سمير غانم دلال عبد العزيز غرفة دلال عبد العزيز وفاة سمير غانم

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