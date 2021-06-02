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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الري السوداني يكشف معلومات جديدة حول مفاوضات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي عمقت الخلافات.

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وقال وزير الري السوداني في تصريحات صحفية إن إثيوبيا رفضت اقتراحا بتوسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل دولا غربية.

وأضاف أنه: "يجب تغيير المسار الحالي في ملف سد النهضة".

وتابع وزير الري السوداني أن: "فوائد عديدة للسودان من السد لكنها  ستتحول لمخاطر فادحة إذا لم يحصل اتفاق قانوني ملزم".

وذكر أن: "إثيوبيا غيرت موقفها فجأة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه بدل تعبئة وتشغيل السد".

 

مفاوضات سد النهضة الاتحاد الافريقي وزير الري السوداني ملء سد النهضة أزمة سد النهضة

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