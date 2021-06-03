كواليس ليلة سقوط نتنياهو.. لابيد يعلن تشكيل الحكومة برئاسة بينيت.. القائمة العربية تصنع "حاكم إسرائيل"

القائمة العربية وتنازل ميخائيلي.. كلمة السر في الإطاحة بـ نتنياهو

هذه مكاسب القائمة العربية من بيع نتنياهو

تعرف على التشكيل الكامل لحكومة إسرائيل الجديدة

أعلن معارضو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أنهم توصلوا إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم جديد، مما يمهد الطريق للإطاحة بنتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في منصبه.

جاء الإعلان الدراماتيكي لزعيم المعارضة يائير لابيد وشريكه الرئيسي في الائتلاف، نفتالي بينيت، قبل فترة وجيزة من الموعد النهائي بمنتصف الليل ومنع الكيان الصهيوني خوض انتخابات هي الخامسة على التوالي في أكثر من عامين بقليل.

وقال لابيد:"هذه الحكومة ستعمل من أجل جميع مواطني إسرائيل، أولئك الذين صوتوا لها والذين لم يصوتوا. ستفعل كل شيء لتوحيد المجتمع الإسرائيلي".

وبموجب الاتفاق، سيقسم لابيد وبينيت منصب رئيس الوزراء بالتناوب. سيخدم بينيت أول عامين، بينما سيخدم لابيد العامين الأخيرين. وتشمل الصفقة أول مشاركة لحزب عربي على الإطلاق في تشكيل حكومة إسرائيل، وهو القائمة العربية الموحدة.

الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة الكنيست، في تصويت من المتوقع إجراؤه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. إذا تم ذلك، فإن لابيد ومجموعة متنوعة من الشركاء سينهون الرقم القياسي لحكم نتنياهو الذي دام 12 عامًا.

نتنياهو، الذي يستميت للبقاء في منصبه بينما يحارب تهم الفساد، من المتوقع أن يبذل قصارى جهده في الأيام المقبلة لمنع الائتلاف الجديد من تولي السلطة. إذا فشل، سيتحول من السلطة إلى المعارضة.

حاول نتنياهو الضغط على المتشددين في الائتلاف الناشئ للانشقاق والانضمام إلى حلفائه الدينيين والقوميين. قد يستخدم رئيس الكنيست ياريف ليفين، عضو حزب الليكود بزعامة نتنياهو، نفوذه لتأجيل التصويت البرلماني المطلوب، ولذلك دعا لابيد ليفين إلى عقد الكنيست للتصويت في أسرع وقت ممكن.

كان نتنياهو اللاعب الأكثر هيمنة في السياسة الإسرائيلية على مدى العقود الثلاثة الماضية - شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2009 بالإضافة إلى فترة ولاية سابقة في أواخر التسعينيات.

وتقول وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إنه :"على الرغم من قائمة طويلة من الإنجازات ، بما في ذلك الاتفاقيات الدبلوماسية الرائدة في العام الماضي مع أربع دول عربية ، فقد أصبح شخصية مستقطبة منذ أن وجهت إليه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في عام 2019".

كان ينظر إلى كل من الانتخابات الأربعة الماضية على أنها استفتاء على صلاحية نتنياهو للحكم. وانتهى كل منهما إلى طريق مسدود، مع فشل كل من أنصار نتنياهو وخصومه العلمانيين والعرب والحمائم في تحقيق الأغلبية. وانهارت حكومة الوحدة التي تشكلت مع منافسه الرئيسي العام الماضي بعد ستة أشهر فقط.

تطلبت الصفقة الجديدة إعادة خلط الكوكبة السياسية الإسرائيلية. ثلاثة من الأحزاب يقودها حلفاء متشددون سابقون لنتنياهو والذين كانت لهم نزاعات شخصية معه، في حين أن القائمة العربية الموحدة صنعت التاريخ كصانع ملوك، مستخدمة نفوذها للحصول على منافع للأقلية العربية في البلاد.

وقال زعيم الحزب منصور عباس للصحفيين "هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها حزب عربي شريكا في تشكيل الحكومة. هذه الاتفاقية لها الكثير من الأشياء لصالح المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام".

دخل لابيد، 57 عامًا، البرلمان في عام 2013 بعد مسيرة مهنية ناجحة ككاتب عمود في إحدى الصحف ومذيع تلفزيوني ومؤلف. أدار حزبه الجديد "يش عتيد" حملة مبتدئة ناجحة، وحصل لابيد على منصب وزير المالية القوي.

لكنه لم يتفق مع نتنياهو، وسرعان ما انهار التحالف. حزب "يش عتيد" عضو في المعارضة منذ انتخابات عام 2015. يحظى الحزب بشعبية بين الناخبين العلمانيين من الطبقة الوسطى وانتقد علاقات نتنياهو الوثيقة مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة وقال إن رئيس الوزراء يجب أن يتنحى أثناء محاكمته بتهم فساد.

في هذه الأثناء، بينيت هو أحد كبار مساعدي نتنياهو الذي يقدم حزبه الصغير "يمينا" خدماته للمتشددين الدينيين والقوميين المتشددين. كان بينيت رائد أعمال ناجحًا في مجال التكنولوجيا العالية وقائدًا لحركة المستوطنين في الضفة الغربية قبل الدخول في السياسة.

ليس من المؤكد على الإطلاق أن تحالفهم سيستمر كل هذه المدة. من أجل تأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، كان لابيد عليه أن يجمع ثمانية أحزاب ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة.



ويتراوح شركاؤهم من حزبين يساريين مسالمين يدعمان تنازلات واسعة للفلسطينيين إلى ثلاثة أحزاب متشددة تعارض الاستقلال الفلسطيني وتدعم المستوطنات في الضفة الغربية. ويشكل حزب لابيد، يش عتيد وأزرق أبيض، وهو حزب وسطي برئاسة وزير الدفاع بيني جانتس، والقائمة العربية الموحدة الأعضاء الباقين.

يأمل أعضاء التحالف أن العداء المشترك لنتنياهو، إلى جانب الاتفاق على وجوب تجنب انتخابات أخرى، سيوفر حافزًا كافيًا لإيجاد أرضية مشتركة.

وقالت ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل من أحزاب الحمائم:"لقد نجحنا اليوم، لقد صنعنا التاريخ".

وكانت المفاوضات تراجعت عدة خطوات إلى الوراء، حيث يتنازع حزب العمل ويمينة على تشكيل لجنة برلمانية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما قال بينيت إنه سينضم إلى محادثات الائتلاف، قال إنه سيتعين على الجميع التنازل والتخلي عن أجزاء من أحلامهم. خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ، تعهد بينيت علنا ​​بعدم تقاسم السلطة مع لابيد أو مع حزب عربي. لكن في مواجهة احتمال إجراء انتخابات أخرى غير مرغوب فيها، وجد بينيت، مثل الآخرين، المرونة.

من أجل تشكيل حكومة، يجب على زعيم الحزب أن يؤمن دعم الأغلبية المكونة من 61 مقعدًا في الكنيست أو البرلمان المكون من 120 مقعدًا. نظرًا لأنه لا يوجد حزب واحد يسيطر على الأغلبية بمفرده، فعادة ما يتم بناء التحالفات مع شركاء أصغر. ثلاثة عشر حزبا من مختلف الأحجام في البرلمان الحالي.

فوائد القائمة العربية

قالت القائمة العربية الموحدة إن "كتلة التغيير" وافقت على أكثر من 53 مليار شيكل (16.3 مليار دولار) في الميزانيات وخطط التنمية الحكومية للمجتمع العربي في إسرائيل.

وأضاف بيان القائمة أن نفتالي بينيت ويائير لابيد تعهدا بتقديم 30 مليار شيكل على مدى خمس سنوات كحافز اقتصادي، بالإضافة إلى 2.5 مليون شيكل أخرى (770 ألف دولار) لمحاربة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

ويقول البيان إنه سيتم استثمار 20 مليون شيكل أخرى (6 ملايين دولار) على مدى السنوات العشر القادمة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في المدن والبلدات العربية.

كما أنه من المقرر إضفاء الشرعية على ثلاث قرى بدوية غير معترف بها - عبدة وخشم الزينة ورخمة - بقرار حكومي.

وبالنسبة لقانون "كامينيتس" المثير للجدل لعام 2017 الذي يستهدف البناء العربي غير القانوني، تقول القائمة إنه ستكون هناك مناقشات حول تعديله خلال الأشهر الستة المقبلة. في غضون ذلك، سيتم تمديد القرار المعمول به بالفعل بتجميد أجزاء من القانون حتى عام 2024. وكان نتنياهو قد وافق على إلغاء القانون، لكن لابيد وبينيت تمكنا من استمالة الحزب العربي في اللحظات الأخيرة.

وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود فطين الملا في مكالمة هاتفية مع تايمز أوف إسرائيل:"كل هذا كلام فارغ. إنها أكاذيب. مجرد ألعاب سياسية".

تشكيل الحكومة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أسماء ومناصب وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي جاءت كالآتي:

رئيس الوزراء لأول عامين: نفتالي بينيت

رئيس الوزراء ووزير الخارجية المناوب: يائير لبيد

وزير المالية: أفيغدور ليبرمان

وزيرة الداخلية: ايليت شاكيد

وزير الجيش الإسرائيلي: بيني غانتس

وزير العدل: جدعون ساعر

وزير الاعمار والاسكان: زئيف الكين

وزيرة التربية والتعليم: يفعات شاشا بيتون

وزيرة النقل: ميراف ميخائيلي

وزير الأمن الداخلي: عومر بارليف

وزير الصحة: نيتسان هورويتز

وزيرة حماية البيئة: تمار زاندبرج

وزير التعاون الإقليمي: عيساوي فريج

وزير الأديان: ماتان كاهانا

وزيرة المساواة الاجتماعية: ميراف كوهين

وزير الثقافة: حيلي تروبر

وزير الاتصالات: يوعاز حنديل