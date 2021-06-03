بسبب ديون بالملايين

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأنه تم تعليق حق إيران في التصويت بالأمم المتحدة بسبب ديون قدرها 16 مليون دولار.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها".

ومساء الأربعاء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن 5 دول بينها إيران معرضة لفقدان حقها بالتصويت في الجمعية العامة، لوجود متأخرات مالية مستحقة عليها لصالح المنظمة الأممية.

وقال جوتيريش، إن "إيران والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وساو توميه وجزر القمر لم تسدد مستحقات مالية متأخرة، وقد تفقد حق التصويت على قرارات الجمعية العامة".

وأضاف أن "ميثاق الأمم المتحدة يقر أنه يمكن إلغاء حق التصويت -على الأقل مؤقتا- من الدولة التي بلغ دينها نفس مبلغ مساهماتها في صندوق الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين أو أعلى من ذلك". بينما لم يصدر أي تعليق من إيران أو أي من الدول الأربع الأخرى حول ذلك.

ومع ذلك، فإن الاستثناء وفق المادة، هو أن تسمح الجمعية العامة للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب لا قبل للدولة العضو بها وأسهمت في عجزها عن الدفع.