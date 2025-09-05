مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا

نجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام إثيوبيا لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في إثيوبيا

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء من ركلة جزاء تم احتسابها بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة احتسبت لصالح محمود حسن تريزيجيه.

وزير الرياضة بقميص المنتخب في المدرجات

ظهر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقميص المنتخب، في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي لمؤازرة منتخب مصر أمام إثيوبيا.

وتخلي وزير الشباب والرياضة عن الزي الرسمي، وارتدي قميص منتخب مصر؛ لمؤازرة الفراعنة.

وشهد الشوط الأول هجوما كاسحا لمنتخب مصر على مرمى إثيوبيا، وتصدى حارسه لأكثر من كرة محققة لتسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر، وأهدر تريزيحيه فرصتين محققتين للتقدم، وكرة أخرى أهدرها أسامة فيصل بعد تسديدة رأية من ركنية.

وأهدر مرموش أيضا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم، إذ تصدى حارس مرمى إثيوبيا للكرة قبل دخولها المرمى، وفي الدقيقة 21 سدد تريزيجيه كرة كادت أن تعلن تقدم منتخب مصر على إثيوبيا ولكن القائم كان لها بالمرصاد لترتد منه في أخطر فرص الدقائق الماضية.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل مباراة فريقه أمام إثيوبيا، في المباراة التي انطلقت في العاشرة مساء اليوم، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

خالد صبحي

محمد حمدي

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل

الاحتياطي:

مصطفى شوبير

محمد صبحي

محمد ربيعة

حسام عبد المحيد

عمرو الجزار

أحمد عيد

نبيل عماد دونجا

مهند لاشين

أحمد نبيل كوكا

محمود صابر

إبراهيم عادل

مصطفى محمد