عمر مرموش يتصدر قائمة مانشستر سيتي لـ دوري أبطال أوروبا

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، القائمة الرسمية لخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش ضمن قائمة السيتي للبطولة القارية، إضافة إلى الوافد الجديد دوناروما .

قائمة مانشستر سيتي

ريان آيت نوري - ناثان آكي - ماركوس بيتي نيلي - أوسكار بوب - ريان شرقي - روبن دياز - جيريمي دوكو - جيانلويجي دوناروما - فيل فودن- نيكو جونزاليس - جوسكو جفارديول - إيرلينج هالاند - رودري - عبد القادر خوسانوف - ماتيو كوفاسيتش - عمر مرموش - ماثيوس نونيز - ستيفان أورتيجا مورينو - تيجاني رايندرز - سافينيو - برناردو سيلفا - جون ستونز - جيمس ترافورد - ريكو لويس - نيكو أوريلي.

مواجهات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وجاء مانشستر سيتي، في مجموعة من الاختبارات الصعبة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، ريال مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، فياريال الإسباني، نابولي الإيطالي، بودو جليمت النرويجي، جالاتا سراي التركي، وموناكو الفرنسي، حيث يطمح السيتي إلى استعادة اللقب الأوروبي بعد أن فقده الموسم الماضي لصالح باريس سان جيرمان.