كاد يبكي.. كريستيانو رونالدو يشارك في حفل تأبين جوتا

شارك كريستيانو رونالدو وزملاؤه بالمنتخب البرتغالي في حفل تأبين أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم للراحل ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي.

توفي جوتا وشقيقه أندريه في بداية شهر يوليو الماضي، في حادث سير مروع في إسبانيا.

وظهر رونالدو، قائد النصر السعودي، متأثرًا للغاية خلال الحفل، وكأنه يحبس دموعه في لحظة حزينة استعاد فيها ذكرياته مع اللاعب الراحل.

نيفيز يخلد ذكراه بـ “وشم”

كما كشف روبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي، على وشم جديد على ساقه اليسرى ويظهر فيه هو وجوتا وهما يحتضنان بعضهما البعض.

ولعب نيفز وجوتا معا في صفوف بورتو وولفرهامبتون والبرتغال، وشاركا في الملعب في نفس الوقت 164 مرة.

ومن المقرر أيضًا أن يرتدي نيفيز قميص جوتا رقم 21 مع منتخب البرتغال، ليحمل إرث صديقه، بينما أوقف ليفربول قميص جوتا رقم 20.

وأكد مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز هذا الخبر، حيث قال: "القميص رقم 21 سيذهب إلى روبن نيفز، لأنه بهذه الطريقة سيبقى هذا الرقم في الملعب ومعنا جميعًا".