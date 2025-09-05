وزير أردني سابق: عمان والقاهرة متحدتان في رفض تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور أمين المشاقبة، الوزير الأردني الأسبق، خلال استضافته في برنامج حواري، إن الأردن أصدر بيانًا واضحًا بشأن قضية التهجير الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف الأردن يتطابق مع الموقف المصري الرافض لأي حلول تُقدم على حساب الأردن أو مصر.

وأضاف المشاقبة، خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعد المأساة التي شهدتها غزة من إبادة جماعية وعمليات قتل ممنهجة، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف يبدو فيه وكأنه رقيق القلب وحنون تجاه الفلسطينيين، معربًا عن استعداده لفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين».

وشدد المشاقبة على أن الهدف الحقيقي للحرب التي شنت على غزة منذ السابع من أكتوبر هو تهجير سكان القطاع وتحويل أراضي غزة إلى مستوطنات تابعة للدولة الإسرائيلية.

وتابع: «في الضفة الغربية، نشهد محاولات لتقسيم الأراضي بشكل يجعل الفلسطينيين يقتصر وجودهم على المدن الرئيسية فقط، في ظل سيطرة إسرائيلية على حوالي 82% من مساحة الضفة».