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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أول ظهور لشقيقة حمدي الميرغني ورسالة تهنئة في عيد ميلادها

صدى البلد

شارك الفنان حمدي الميرغني، صورة تجمعه بأخته الصغرى زينب، وبكلمات جميلة هنأها بمناسبة عيد ميلادها.

 

وكتب: “كل سنه وانتي أطيب أخت في الدنيا كل سنه وأنتي أختي الصغيرة الجميلة يارب تبقي سنه حلوه عليكي تحققي فيها كل اللي بتتمنيه وربنا يكرمك علي قد قلبك الأبيض 🎂❤️🙏”.
 

من جانب آخر، قال حمدي الميرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز.

 

وكشف حمدي الميرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

 

وأشار حمدي الميرغني، إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي.

 

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي،هنادي مهنا، محمد ثروت،سليمان عيد،محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

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