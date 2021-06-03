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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهن التفصيل والخياطة والكهرباء

افتتاح أولى دورات وحدة التدريب المتنقلة بالإسكندرية

صدى البلد

يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان،  سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات تم إطلاقها على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال الوزير: إن أولى الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقل انطلقت في قرية حوض 10 بمنطقة المنتزه بالإسكندرية في مجال التفصيل والخياطة والكهرباء تركيبات والسباكة، وتستمر لمدة شهر .

وافتتح  ياسر سعيد مدير المديرية بالإنابة عن الوزير  أولى الدورات التدريبية  بمهنة "التفصيل والحياكة ومهنة الكهرباء والسباكة ، مشيرا إلي أنه سوف يتم  تسليم المتدربين  شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا بعد اجتياز الدورات التدريبية، مؤكدا أنه يتم التدريب على المهن يحتاجها سوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب بعد انتهاء التدريب بالتعاون مع  القطاع الخاص  لتلبية احتياجات سوق العمل مشددا علي الالتزام التام خلال فترة التدريب بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  .

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