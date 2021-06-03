3 مراكز صداع فى رأس البدري بمنتخب مصر قبل تصفيات كأس العالم

يري حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك أزمة في 3 مراكز بالمنتخب الوطني لعدم وفرة اللاعبين فيهم قبل انطلاق التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.



وقال البدري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بعض المراكز بها مشاكل في المنتخب، مثل الظهير الأيمن والأيسر ووسط الملعب، بسبب ظروف أخر موسمين وتذبذب مستوى بعض اللاعبين".



وأضاف :" نعمل على حل كل الأزمات الخاصة بالمراكز داخل منتخب مصر للظهور بأفضل شكل ممكن فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم ".

وعلى الجانب الآخر ، يواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته خلال معسكره التدريبي استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويحضر مران منتخب أوليمبي الفراعنة اليوم الخميس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول فى إطار سياسة الدعم والمساندة.

ويلتقى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب نظيره منتخب جنوب افريقيا فى مباراتين وديتين خلال معسكر شهر يونيو الجاري استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب أولمبي الفراعنة المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا يوم 10 يونيو الجاري فيما تقام المباراة الثانية يوم 13 من الشهر ذاته.

وانطلق امس الأربعاء فعاليات معسكر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

ويخوض منتخب أولمبي الفراعنة معسكرا مفتوحا لمدة ٤٨ ساعة على أن يدخل معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب افريقيا.