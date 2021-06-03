صحة النواب: مصر تنتج دفعة من لقاح كورونا الصيني أخر يونيو

أثنت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، علي الجهد المبذول من الدولة وحرصها علي توفير لقاح كورونا من أجل توفير الرعاية والعلاج اللازم للمواطنين، معقبة " أي لقاح بيظهر وبتثبت فاعليته سرعان ما الدولة تبدأ التعاقد عليه".

وأضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أخر يونيو الجاري يشهد الإنتهاء من أول دفعة من لقاح " سينوفاك الصيني" تم تصنيعها بواسطة مصنع فاكسيرا، لافتة إلي أن هذه االخطوة تأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بالتعامل الاحترافي مع جائحة كورونا وذلك من خلال متابعة كل ما هو مستجد في ساحة صناعة اللقاحات العالمية.

ونوهت عضو لجنة الصحة، بأهمية تسجيل المواطنين للحصول علي لقاح كورونا ولا سيما بعد حدوث انخفاض ملحوظ واستقرار في الأوضاع الصحية المتعلقة بإصابات كورونا.

واستطردت النائبة، إمكانية إعطاء جرعة أو أثنين تتوقف علي درجة فاعلية اللقاح ومساهمته في تكوين أكبر عدد من الأجسام المضادة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي مما يعمل علي تقليل خطر الإصابة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا "سينوفاك" بعد تصنيعها في مصر بنهاية شهر يونيو الجاري، بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية.

لافتًا إلى وجود خبراء صينيين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.

وأضاف مجاهد أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، حيث حرصت مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر إبريل الماضي.

وأكد مجاهد حرص الوزارة على التعاقد مع شركة "سينوفاك" لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، باعتباره أحد لقاحات فيروس كورونا التي كانت مرشحة للحصول على اعتماد منظمة الصحية العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية التي كانت تجرى عليه والأبحاث العلمية حتى اتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وذكر أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91 % على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، لافتًا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.

وزارة الصحة والسكان خصصت أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، وناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/).