شاهد.. «صدى البلد» ترصد أسعار الذهب من محلات الصاغة

شهد اليوم الخميس ٣ يونيو، انخفاضا طفيفا بأسعار الذهب والفضة عن الأيام السابقة، حسبما أشار عبد الرحمن صاحب محل مجوهرات ذهبية بالقناطر الخيرية.



ورصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، أحدث أشكال المجوهرات الذهبية من الأساور والخواتم، والتي تتناسب مع كل الأذواق.



وأوضح عبد الرحمن، أن عيار ٢١ اليوم يسجل ٨١٣ جنيها، بينما يسجل عيار ١٨ سعر ٦٩٧ جنيها، وعيار ٢٤ يسجل ٩٢٩ جنيها.



وتابع أن الاقبال محدود على الشراء، وسط حالة ركود يشهدها السوق المصري خلال الآونة الأخيرة، وأشار أن الاسعار غير مستقرة بين الأرتفاع والهبوط حسب عدة عوامل.



وحسب ما نقله موقع " إيجيبت جولد بريس" لأسعار الذهب:

سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 933 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 699 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 544 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 21 مبلغ 816 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 22 مبلغ 855 جنيها.