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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المسلحة العراقية توضح حصليبة عملياتها خلال أسبوع

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، حصيلة نوعية لعمليات الجيش العراقي خلال خمسة أيام.

 

وقال رسول في بيان له  "حصيلة العمليات العسكرية لأبطال الجيش العراقي، للفترة من 29 مايو وحتي 4 يونيو 2021، كانت كالأتي: القاء القبض على 178 مطلوباً، بينهم 5 متسللين من الحدود السورية، و قتل ارهابيان، بالإضافة إلى معالجة 134عبوة ناسفة، وإحباط 32 عملية تهريب".

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العراق: ضبط 3 مطلوبين على ذمة قضايا إرهاب

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الجيش العراقي يقتل 3 دواعش

وأشار إلى "ضبط مايلي 31 وكراً و مخبأ، و 29 كدس، و 50 كغم من مادة C4".

وتنفذ القوات العراقية بشتى أصنافها عمليات عسكرية تكاد تكون بصورة شبه يومية تستهدف خلايا تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد.

القوات المسلحة العراق تنظيم داعش يحيي رسول العمليات العسكرية

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