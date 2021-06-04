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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب "ميم" وإيموجي قلب مكسور.. إيلون ماسك يتسبب في انخفاض كبير لعملة بيتكوين

إيلون ماسك يتسبب
إيلون ماسك يتسبب في انخفاض كبير لعملة بيتكوين

انخفض سعر عملة Bitcoin بيتكوين المشفرة انخفاضا ملحوظا وذلك بعدما قام رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك بالسخرية منها من خلال التغريد ب "ميم" ساخر وإيموجي للقلب المكسور في إشارة منه إلى انتهاء علاقته بالعملة المشفرة.

 

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن عملة البيتكوين انخفضت بأكثر من 6 ٪ لتصل إلى حوالي  35 ألف دولار بعد أن كان آخر تداول لها حوالي  36 ألف دولار، بانخفاض بنسبة 5 ٪ تقريبًا خلال الـ 24 ساعة فقط.

 

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وفقدت العملات الرقمية المشفرة الأخرى قوتها، حيث انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 5.6 ٪ في منتصف التعاملات عند 2637 دولارًا، وانخفضت عملة دوجكوين بنسبة 10 ٪ إلى حوالي 36 سنتًا.
ومنذ أيام أعلن إيلون ماسك عن توقف شركته تسلا للسيارات الكهربائية التعامل ببيتكوين نظرا لتأثيرها الخطير على البيئة، لتشهد دوجكوين بعدها ارتفاعا كبيرا بسببه.


وتدور التغريدة التي أدت إلي انخفاض بيتكوين 5 % في 24 ساعة فقط، حول انفصال زوجين، وتضمن "الميم" الساخر كلمات من أغنية In the End  أو في النهاية لفرقة الروك الشهيرة لينكين بارك.

 

وتمثل بيتكوين أكثر من 40 ٪ من سوق العملات المشفرة العالمي، حيث انخفضت أسعارها بنحو 36٪ في مايو ، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ سبتمبر 2011.


وكانت هناك عدد من الأسباب التى أدت إلى انهيار بيتكوين إلى هذا الحد أبرزها القرارات الصينية التي تدعو إلى تشديد التنظيم على تعدين وتداول العملات الرقمية مما أحدث حالة من الخوف بين التجار المحليين وعمال المناجم.

 

وأدت هذه الأسباب إلى السيل المستمر من الانخفاض لعملة بيتكوين حيث كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متخطية 64 ألف دولار في أبريل.
 

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