بدون حقن.. كيف تحصلي على شفاة ممتلئة ووردية؟

تجميل

يمكن أن يكون سواد الشفاه ناتجًا عن التعرض المفرط للشمس وأيضًا بسبب الشيخوخة، تساهم عاداتنا السيئة أيضًا في جعل شفاهنا داكنة، نحن لا نهتم بترطيب الشفاه لدينا. ولذلك نقوم بلعق شفاهنا باستمرار مما يجعل شفاهنا جافة ومشققة. يمكن أن يتسبب الجفاف المفرط في تغميق الشفاه وتقشرها. الشفاه الجافة المصطبغة لا تبدو جميلة أبدًا كما أنها مؤلمة.

وفقا لما نشره موقع هيلثي طرق طبيعية لتقشير الشفاة وجعلها ذات لون وردى.



الأشياء التي سوف تحتاجها:

2 ملعقة كبيرة. من السكر البني

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

4-5 قطرات من زيت الليمون العطري (اختياري)

1 ملعقة كبيرة. الزيتون النفط

1 ملعقة كبيرة. عسل

تم اختيار مكونات مقشر الشفاه هذا بسبب الفوائد التي تقدمها لشفتيك.

1. السكر البني: يقشر السكر البني شفتيك بلطف ويتخلص من الجلد الجاف والمتقشر. كما أنه يقلل من اسمرار الشفاه.

2. مسحوق القرفة: القرفة معروفة بتحسين الدورة الدموية. هذا يضيف تأثير ممتلئ لشفتيك.



3. زيت الليمون الأساسي هو عامل تبييض طبيع، . يقلل من اسمرار الشفاه.



4. زيت الزيتون غني بفيتامين E ويساعد على تجديد خلايا شفتيك.



5. العسل غني بالمواد المضادة للتأكسد التي تجدد خلايا الجلد كما أنه مرطب طبيعي يحافظ على شفتيك رطبة.

كيف يتم تحضير مقشر الشفاه؟



1. اخلطي السكر البني ومسحوق القرفة في وعاء. يمكنك أيضًا تحميص بعض أعواد القرفة ثم طحنها لتحضير المسحوق.

2. أضف زيت الليمون العطري إليها. أضف القليل من العسل واخلطه جيدًا لتحضير عجينة. أضف زيت الزيتون إلى العجينة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الزيوت الأساسية لتحسين جودة مقشر الشفاه.

3. انقلي مقشر الشفاه في برطمان نظيف. ضعي بعض مقشر الشفاه في أطراف أصابعك وافركي شفتيك برفق. قم بتدليكه بلطف ثم اتركه لبضع دقائق. اشطفيه ببعض الماء. ضعي مرطب شفاه على شفتيك بعد ذلك.

4. بودرة القرفة الموجودة في المقشر قد تجعل شفتيك تلمعان قليلاً.