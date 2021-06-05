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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعتني بنفسك

الحبة السوداء تجعل شعرك يطول سريعا

حبة البركة
حبة البركة

تعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر، لذلك يستخدم الكالونجي التى يطلق عليها حبة البركة على نطاق واسع كعلاج طبيعي لالتهاب الشعب الهوائية وكذلك للإسهال، مع تطور العلوم الطبية على مر السنين ، ظهرت العديد من الجوانب الصحية الأخرى للكالونجي في ضوء الجير.

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1. يعالج حب الشباب

 

إذا لم تحصلي على نتائج مع كريمات علاج حب الشباب ،  فاستخدمي  زيت كالونجي وعصير الليمون الحلو.  ضعي نصف ملعقة من  زيت كلونجي على عصير الليمون الحلو وضعي المزيج على الوجه. افعل ذلك مرتين في اليوم ثم لاحظ كيف يختفي حب الشباب في فترة زمنية قصيرة جدًا. يمكنك أيضًا علاج الكعب المتشقق من خلال   زيت كالونجي .

 

2. يتحقق من تساقط الشعر
 

يعتبر زيت بذور الكمون الأسود ممتازًا لمنع تساقط الشعر بشكل عام وتعزيز نمو الشعر. يوفر لشعرك الرطوبة الكافية التي يحتاجها. إنه يعمل عن طريق تقوية جذور الشعر ، وبالتالي تحسين الجودة الشاملة للشعر.

 

3. يقوي الذاكرة
 

ضعف الذاكرة شائع جدًا بين كبار السن. ولكن يمكن تفادي المشكلة  ببذور كالونجي . التوابل فعالة في تعزيز قوة الذاكرة ، وزيادة التركيز ، وتعزيز اليقظة لدى كبار السن. تحضير مشروب مع بذور التوابل هذه.

 

4. يعالج مرض الربو

 

أصبح الربو الآن مشكلة شائعة جدًا بسبب مستوى التلوث المتزايد. الهروب إلى التلال أو الإنفاق كثيرًا على الأدوية ليس هو الحل النهائي في مثل هذه الحالة. ما يمكنك فعله هو البحث عن بعض العلاجات المنزلية للحصول على الراحة.

 

5. يضمن صحة القلب

 

واحدة من العلاجات المنزلية المثبتة لتحسين صحة القلب هي بذور حبة البركة. الطريقة المناسبة لاستخدام  kalonji  لتحسين صحة القلب هو تناوله مع حليب الماعز.

 

6. تنظيم ضغط الدم

 

لا يظهر ارتفاع ضغط الدم أي أعراض تحذيرية ولكن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بشكل عام. قد تساعد بعض العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة في السيطرة على ضغط الدم بطرق أفضل. إنه  علاج منزلي قوي.

 

7. يعطيك أسنان قوية
 

لا يعتبر kalonji مفيدًا لصحة الأسنان فحسب ، بل إنه يفيد أيضًا صحة الفم بشكل عام. علاوة على ذلك ، من تساقط الأسنان المبكر إلى نزيف اللثة ،  يمكن أن يساعد هذا المكون الرائع حقًا في علاج كل هذه المشكلات.

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