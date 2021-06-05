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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم وفاة حماتها.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا بقصر عابدين ..فيديو

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا خاصا لأحدى الشركات  بقصر عابدين ، وذلك  بعد يومين فقط من وفاة حماتها.

 

وارتدت نانسي  Jumpsuit أسود اللون مزين بزهور على الجانبين باللون الفضي.


 وشيعت يوم الأربعاء الماضي  أسرة عائلة الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، جثمان السيدة جمال بديع نهرا إلى مثواها الأخير بعد صراع مع المرض.

 

وأعلنت الأسرة عدم إقامة عزاء بسبب فيروس كورونا من أجل سلامة الأصدقاء والأقارب.

 

وأُقيمت صلاة الجنازة على روحها في كنيسة مار جرجس، قبل دفن جثمانها في مقابر العائلة في منطقة بدادون.

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وجاء رحيل حماة نانسي عجرم، بعد طرحها كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها على يوتيوب، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.

 

أغنية "حبك بيقوى" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب.


 حرصت الفنانة نانسي عجرم، على توجيه الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء لها ولزوجها في وفاة حماتها.

 

وكتبت نانسي، عبر حسابها على تويتر: "شكر كبير لكل صديق وقريب ذكرنا وشاركنا بهذا الوقت الصعب.. إن شاء الله الحزن ما بيدق باب حدا.. المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن".

صلاة الجنازة الفنانة نانسى عجرم فيروس كورونا واجب العزاء دفن جثمان مقابر العائلة

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