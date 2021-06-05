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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. 11.56 مليار درهم قيمة حيازة المصرف المركزي من الذهب خلال أبريل

صدى البلد

بلغت قيمة حيازة مصرف الإمارات المركزي من الذهب 11.56 مليار درهم خلال شهر أبريل من العام 2021 بزيادة نسبتها 6.8 % وقيمتها 743 مليون درهم مقارنة مع 10.817 مليار درهم في شهر مارس من العام ذاته .

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي استمرار ارتفاع قيمة حيازته من الذهب للشهر الثاني على التوالي حيث بلغت قيمة الحيازة 10.481 مليار درهم في شهر فبراير من العام الجاري قبل أن تعود لمواصلة صعودها في شهر مارس ثم الارتفاع إلى المستوى المسجل في أبريل والمشار لهما سابقا .

وكان شهر ديسمبر من العام 2020 سجل أعلى مستوى لقيمة حيازة المصرف المركزي من الذهب وهو 12.862 مليار درهم وذلك وفقا لما تظهره الاحصائيات الصادرة عن المصرف.

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ولا يشكل رصيد المصرف المركزي من المعدن الأصفر سوى نسبة بسيطة جدا من إجمالي رصيده من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت قيمتها في شهر أبريل من العام الجاري 393.78 مليار درهم .

يشار إلى أن المصرف المركزي عاد لتكوين رصيد من الذهب مطلع العام 2015 وذلك بعدما قام في وقت سابق ببيع جميع حيازته من هذا المعدن الثمين واستبدال احتياطاته الأجنبية بسلة من العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار واليورو .

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