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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة رئيس الجمهورية

ضمن مبادرة الرئيس.. توصيل وتركيب 78 عداد مياه لمحدودى الدخل بالبحيرة

توصيل عداد مياه للأسر
توصيل عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم. 

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وأشار محافظ البحيرة، إلى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة

 في نفس السياق صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة ، أنه تم توصيل وتركيب تم توصيل وتركيب عدد 78 عداد مياه بقرى الرابعة جناكليس والسابعه جناكليس والغيتا بمركز أبو المطامير وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ والعز المجاورة بمركز حوش عيسي .

 ووجه محافظ البحيرة باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

محافظ البحيرة اخبار المحافظات مبادرة رئيس الجمهورية جمعية الاورمان الأسر الأكثر احتياجا

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