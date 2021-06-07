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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر النحاس: الحديث عن مستقبل مروان محسن «صعب».. وإيهاب جلال ملتزم بتعاقداته.. فيديو

صدى البلد

 قال تامر النحاس وكيل أعمال اللاعبين، إن مروان محسن لاعب جيد ولديه إمكانيات مميزة ولكن ينقصه تسجيل الأهداف مع الأهلي.

وأضاف تامر النحاس ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" ليس لي أى علاقة بإعلان مروان محسن ولكنني معجب بفكرته.".

وأوضح : "صعب الحديث عن مستقبل مروان محسن مع الأهلي من الآن، أو أي لاعب آخر، ومروان لا ينقصه سوى تسجيل الأهداف ويؤدي أدوار كثيرة فنية في الملعب، أجبرت الكثير من المدربين الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية مع الاهلي ".

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وأكمل:" إيهاب جلال ملتزم بتعاقداته ورحيله عن المقاصة لأسباب مالية خاصة باللاعبين، كان هناك بندا في عقد إيهاب جلال مع المقاصة بضرورة انتظام صرف مستحقات اللاعبين في موعدها، وأهم بنود إيهاب جلال مع الإسماعيلي هو انتظام صرف مستحقات لاعبي الدراويش ومنحهم كافة الامتيازات".

وواصل :" هيثم شعبان صنع حالة في سيراميكا كليوباترا، وكنت أتمنى استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم، لأنه مدرب شاب وواعد".

وأكد :" هناك رغبة من الأهلي وعمرو السولية لتجديد العقد ولكن الوقت غير مناسب، هناك موسما يتبقى في عقد اللاعب، وأتمنى أن يتم الموافقة على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة للخليج في حال عدم حصوله على المبلغ المطلوب خاصة وأنه العقد الأخير للاعب".

كما تحدث عن محمود علاء، قائلا :" اللاعب تلقى عدة عروض مؤخرا، ولكن فضل البقاء في ظل حاجة الزمالك لخدماته، ولكن يصادفه سوء حظ في بعض الأوقات".

الأهلى الزمالك سيراميكا كليوباترا المقاصة عمرو السولية محمود علاء هيثم شعبان إيهاب جلال مروان محسن هاني حتحوت

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