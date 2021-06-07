نجحنا في غزة وليبيا.. خالد ميري: ما حققه الرئيس السيسي يحتاج لـ 70 عاما لانجازه| شاهد

قال الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، إن مصر حققت خلال 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ما يحتاج إلى 70 عام لإتمامه ، موضحا أن خطة مصر للإصلاح الإقتصادي أنجح سياسيات الدولة المصرية خارجيا وداخليا .

وأضاف الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، خلال لقاءه في برنامج " صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن مصر نجحت في إنهاء الأزمة الليبية سياسيا ، وهي الآن في انتظار إجراء انتخابات تضمن مشاركة الشعب الليبي بأكمله في الحكم .

وفيما يخص الأوضاع في غزة ، أشار " ميري " إلى أن مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ، ونجحت في إنهاء النزاع وتوحيد الفصائل الفلسطينية ، الذي كان هو نقطة الحل الحقيقي في الوصول لدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية .

وتابع أن مصر تبذل جهودا مضنية في سبيل نجاح السلم الفلسطيني ، ونتمنى أن يكلل هذ الجهد بالنجاح ، من خلال إدراك المواطن الفلسطيني أن التوحد هو أساس الأستقلال والحصول على الحقوق.

وأكمل أن مصر لم توقف مساعدتها حتى الأن لقطاع غزة ، ومنذ اللحظة الأولة وهي تفتح معبر رفح أمام المواطنين الفلسطينين .