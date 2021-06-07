"الضرائب" تطلق إدارة لـ المخاطر لدعم الممولين.. تفاصيل

تعكف مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الحالية علي إنشاء ادارة مختصة للدعم الفني بغرض التيسير علي الممولين.

يأتي ذلك ضمن تكليفات القيادة السياسية لوزارة المالية بالعمل المتسارع علي تطوير منظومة الضرائب بما يعمل علي زيادة الحصيلة الضريبية و تبسيط النظام الضريبي المصري.



كشف الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية في حواره لـ صدي البلد؛ عن ان المصلحة تجري حاليا عمليات لاطلاق الادارة الوليدة تحت اسم " ادارة المخاطر" والتي تتعلق بعمليات الفحص التقني لملفات الممولين و التي تتضمن عمليات تتبع الفواتير و الأوراق التي يقدمها ممولي الضرائب علي القيمة المضافة.



قال " الجيار" إن طبيعة عمل الوحدة او الادارة الجديدة لمقارنة ما يتم تقديمه من فواتير ومستندات اذا ما تم اجراء نزاعات مع الممولين؛ مشيرا الي ان مصلحة الضرائب المصرية تعمل علي رفع الثقة و الالتزام الطوعي من الممولين للافصاح بكل شفافية عن انشطتهم.



وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل علي تطوير منظومة الضرائب ورفع كفاءة العمل داخل المصلحة والمديريات والمأموريات التابعة علي مستوي الجمهورية، بغرض التيسير علي المتعاملين مع المصلحة؛ مؤكدة انه جرى إطلاق خط ساخن ومركز للاتصالات المجمعة للرد الفني علي الممولين، والرقم 16395

