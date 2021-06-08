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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

صدى البلد

سادت حالة من الذعر منذ ظهور مرض الفطر الأسود والتي أصيب بها عدد من الأفراد داخل مصر حيث انتشرت العديد من الشائعات حول وجود الفطر الأسود على القشرة الخارجية من البصل وهو ما يهدد عدد كبير من الأشخاص للإصابة بالفطر الأسود .

الفطر الأسود وعلاقتة بالبصل

كشف الدكتور محمد علي فهيم،  رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة  أن هناك فارقا بين مرض الفطر الأسود والعفن الأسود الذي يظهر على البصل في بعض الأحيان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الفارق بين الفطر الأسود والعفن الأسود الموجود على البصل من خلال الفيديوجراف التالي.

الفطر الأسود العفن الأسود العفن الاسود والبصل البصل البصل والفطر الاسود

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