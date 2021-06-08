محور كوبرى كلابشة بأسوان شاهد على إنجازات 7 سنوات

إنجازات تتوالي في فترة غير مسبوقة من تاريخ وطننا الغالي مصر ، فما شهدته مصرنا الحبيبة خلال 7 سنوات من مشروعات تنموية وخدمية يجعلها في مصاف دول العالم المتقدم لتكون هذه المشروعات شاهدة على عصر جديد من التنمية والنماء والرخاء وسط منظومة متكاملة وقيادة رشيدة وحكيمة وواعية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة العمل والإنتاج الهادف لبناء مستقبل مشرق يعود بالخير على هذا الجيل والأجيال القادمة .

وفى محافظة أسوان عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد بقارة أفريقيا السمراء، نجد ملحمة من المشروعات الجديدة العملاقة التي تجسد روح جديدة من العمل المثمر بما يؤهلها لمزيد من التقدم والتطور لتستعيد مكانتها التاريخية والحضارية على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء على أبرز المشروعات الجارية وهو مشروع " محور وكوبرى كلابشة الحر " علي صفحة نهر النيل الخالد والذى تصل تكلفتة لنحو 1,024 مليار جنيه.

فمحور كلابشة الجديد يقع شمال مدينة كوم أمبو بـ 15 كم فى المسافة بين كوبرى أسوان الملجم وكوبرى ادفو ، ويمتد بطول 6 قرى وهي "فارس وفطيرة والسلسلة" التابعة لمركز كوم أمبو، و"دهميت ودابود والأمبيركاب" التابعة لمركز نصر النوبة.

فيما يصل طول الكوبرى الجديد إلى 23 كم وعرضه 21 متراً بواقع 2 حارة مرورية وبعرض 7,5 متر لكل إتجاه وتصل تكلفته لنحو مليار جنيه.

ويضم محور كلابشة الجديد 9 كبارى منها 4 كبارى رئيسية وهى ( كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى – كوبرى على الطريق الزراعى الغربى – كوبري أعلي نهر النيل – كوبرى الطريق الزراعى الشرقى ) و 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتساهم المحاور الجديدة بكوبرى كلابشة فى حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، كما يهدف إنشاء الكوبري إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة غرب وشرق النيل.

ويساهم فى دعم الحركة السياحية المتنقلة بين مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، كما سوف يساهم الكوبرى الجديد فى ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى .

فيما قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن هذا الكوبرى يأتى ضمن 3 محاور طولية وعرضية على نهر النيل بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه منها كوبرى دراو الجديد، ومحور وكوبرى خزان أسوان البديل لربط شرق النيل بغربه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف مد شرايين العمران والتنمية بصعيد مصر .

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كوبرى ومحور كلابشة الجديد (1)

كوبرى ومحور كلابشة الجديد (2)