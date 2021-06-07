تغيير جذري بالتطبيق.. آبل تتيح FaceTime رسميا لجميع المستخدمين أثناء المكالمات | تفاصيل

أطلقت شركة آبل الأمريكية، عددا من الميزات التي طال انتظارها في نظام تشغيلها الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه رسميا منذ قليل، وجاء على رأس ميزاته تحديث كبير في تطبيق الفيديو FaceTime .



وبحسب موقع TechCrunch فإن شركة آبل أضافت الصوت المكاني إلى FaceTime حث أصبحت تنتشر الأصوات اعتمادًا على موضع المتحدث على الشاشة حيث إذا ظهر شخص ما على اليسار ، فسيبدو وكأنه على اليسار في أذنيك.

ويشهد FaceTime ميزة كتم الضوضاء الخلفية حتى تتمكن من سماع أصدقائك وأفراد عائلتك بسهولة أكبر.، حيث تعتبر ميزة اختيارية ، مما يعني أنه يمكنك تعطيلها في حالة إذا كنت لا تريدها.

ومن ضمن ميزات FaceTime الأخرى هي ميزة Portrait mode أو وضع الرأس حيث تسمح للمستخدم بتعتيم الخلفية تلقائيًا في حالة رغبتك أثناء مؤتمرات العمل، كما سيعمل FaceTime في مستعرض الويب مما يعني أنه يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم جهاز من آبل الانضمام إلى مكالمة FaceTime الأمر الذي طال انتظاره منذ فترة طويلة.

وأضافت آبل أيضا إلى FaceTime خاصية SharePlay. وباستخدام هذه الميزة ، يمكنك الاستماع معًا أغاني Apple Music وستبدأ الموسيقى للجميع في المكالمة، كما تتيح SharePlay أيضًا مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية معًا.



وستتوافق خاصية SharePlay مع تطبيقات Disney + و Hulu و HBO Max و Twitch و TikTok وغيرها.

وأطلقت شركة آبل الأمريكية مؤتمرها للمطورين WWDC21 منذ قليل والمتاح مجانا لأكثر من 30 مليون مطور، من 227 منطقة حول العالم.