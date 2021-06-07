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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تغيير جذري بالتطبيق.. آبل تتيح FaceTime رسميا لجميع المستخدمين أثناء المكالمات | تفاصيل

FaceTime يشهد تغيير
FaceTime يشهد تغيير جذري.. و آبل تتيحه رسميا للجميع

أطلقت شركة آبل الأمريكية، عددا من الميزات التي طال انتظارها في نظام تشغيلها الجديد  iOS 15 الذي أعلنت عنه رسميا منذ قليل، وجاء على رأس ميزاته تحديث كبير في تطبيق الفيديو FaceTime . 


وبحسب موقع  TechCrunch  فإن شركة آبل أضافت الصوت المكاني إلى FaceTime حث أصبحت تنتشر الأصوات اعتمادًا على موضع المتحدث على الشاشة حيث إذا ظهر شخص ما على اليسار ، فسيبدو وكأنه على اليسار في أذنيك.

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WWDC 2021 - Facetime Link

ويشهد  FaceTime ميزة كتم الضوضاء الخلفية حتى تتمكن من سماع أصدقائك وأفراد عائلتك بسهولة أكبر.، حيث تعتبر ميزة اختيارية ، مما يعني أنه يمكنك تعطيلها في حالة إذا كنت لا تريدها.

 

ومن ضمن ميزات FaceTime الأخرى هي ميزة Portrait mode أو وضع الرأس حيث تسمح للمستخدم  بتعتيم الخلفية تلقائيًا في حالة رغبتك أثناء مؤتمرات العمل، كما سيعمل FaceTime في مستعرض الويب مما يعني أنه يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم جهاز من آبل الانضمام إلى مكالمة FaceTime الأمر الذي طال انتظاره منذ فترة طويلة.

 

وأضافت آبل أيضا إلى  FaceTime خاصية SharePlay. وباستخدام هذه الميزة ، يمكنك الاستماع معًا أغاني Apple Music وستبدأ الموسيقى للجميع في المكالمة، كما تتيح SharePlay أيضًا مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية معًا. 


وستتوافق خاصية SharePlay مع تطبيقات Disney + و Hulu و HBO Max و Twitch و TikTok وغيرها.

 

وأطلقت شركة آبل الأمريكية مؤتمرها للمطورين WWDC21 منذ قليل  والمتاح مجانا لأكثر من 30 مليون مطور، من 227 منطقة حول العالم.  

 

شركة ابل iOS 15 FaceTime WWDC21 ميزات FaceTime

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