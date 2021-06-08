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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انقذوا رشيد يتصدر الأكثر تداولا عبر تويتر للمطالبة بعلاجه المكلف

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_رشيد دعما للطفل رشيد المصاب بمرض نادر في العضلات ويحتاج الي حقنه بأكثر من ٣٥ مليون جنية .
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏دا رشيد عنده مرض اسمه SMA والمرض دا نادر  وللأسف بسبب فقدان للحركة تماما  مامته عملت كل حاجه تقدر عليها بس لأسف هو محتاج حقنه ب ٣٤ مليون جنيه ايوا دي حقيقه مش هزار فعلوا الهشتاج عشان رشيد فرصته ف الشفاء ف أقل من ٤ شهور بس عشان يقدر يأخذ الحقنه فعلوا الهشتاج  #انقذوا_رشيد " و "‏‎#انقذوا_رشيد لازم الدولة تساعد طفل زي دا حرام 
حتي لو هنلم من بعضنا "..
 

وقال آخرون "‏ان شاء الله ربنا يشفيه و يقوم بالسلامة و يبقي احسن و افضل  ربنا رحيم و ان شاء الله هيقف مع الناس دي و يقوم ابنهم بالسلامة ربنا يخفف عنهم و يطلعهم من المحنة دي مجبورين الخاطر و ابنهم يبقي في احسن حال " و "‏رشید تم تشخيصه بمرض جيني نادر و هو ضمور العضلات و ده بيأثر على الخلايا المسئولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فـ مش هيقدر يقف ولا يمشي محتاجين نوصل صوت ابوه #انقذوا_رشيد".

 

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