انقذوا رشيد يتصدر الأكثر تداولا عبر تويتر للمطالبة بعلاجه المكلف

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_رشيد دعما للطفل رشيد المصاب بمرض نادر في العضلات ويحتاج الي حقنه بأكثر من ٣٥ مليون جنية .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏دا رشيد عنده مرض اسمه SMA والمرض دا نادر وللأسف بسبب فقدان للحركة تماما مامته عملت كل حاجه تقدر عليها بس لأسف هو محتاج حقنه ب ٣٤ مليون جنيه ايوا دي حقيقه مش هزار فعلوا الهشتاج عشان رشيد فرصته ف الشفاء ف أقل من ٤ شهور بس عشان يقدر يأخذ الحقنه فعلوا الهشتاج #انقذوا_رشيد " و "‏‎#انقذوا_رشيد لازم الدولة تساعد طفل زي دا حرام

حتي لو هنلم من بعضنا "..



وقال آخرون "‏ان شاء الله ربنا يشفيه و يقوم بالسلامة و يبقي احسن و افضل ربنا رحيم و ان شاء الله هيقف مع الناس دي و يقوم ابنهم بالسلامة ربنا يخفف عنهم و يطلعهم من المحنة دي مجبورين الخاطر و ابنهم يبقي في احسن حال " و "‏رشید تم تشخيصه بمرض جيني نادر و هو ضمور العضلات و ده بيأثر على الخلايا المسئولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فـ مش هيقدر يقف ولا يمشي محتاجين نوصل صوت ابوه #انقذوا_رشيد".



