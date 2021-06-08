انقذوا رشيد يتصدر الأكثر تداولا عبر تويتر للمطالبة بعلاجه المكلف
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_رشيد دعما للطفل رشيد المصاب بمرض نادر في العضلات ويحتاج الي حقنه بأكثر من ٣٥ مليون جنية .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "دا رشيد عنده مرض اسمه SMA والمرض دا نادر وللأسف بسبب فقدان للحركة تماما مامته عملت كل حاجه تقدر عليها بس لأسف هو محتاج حقنه ب ٣٤ مليون جنيه ايوا دي حقيقه مش هزار فعلوا الهشتاج عشان رشيد فرصته ف الشفاء ف أقل من ٤ شهور بس عشان يقدر يأخذ الحقنه فعلوا الهشتاج #انقذوا_رشيد " و "#انقذوا_رشيد لازم الدولة تساعد طفل زي دا حرام
حتي لو هنلم من بعضنا "..
وقال آخرون "ان شاء الله ربنا يشفيه و يقوم بالسلامة و يبقي احسن و افضل ربنا رحيم و ان شاء الله هيقف مع الناس دي و يقوم ابنهم بالسلامة ربنا يخفف عنهم و يطلعهم من المحنة دي مجبورين الخاطر و ابنهم يبقي في احسن حال " و "رشید تم تشخيصه بمرض جيني نادر و هو ضمور العضلات و ده بيأثر على الخلايا المسئولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فـ مش هيقدر يقف ولا يمشي محتاجين نوصل صوت ابوه #انقذوا_رشيد".