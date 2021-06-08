الأوقاف: 17 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن
أعلنت وزارة الأوقاف ان حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف (17804195) جنيهًا حتى تاريخه ، وجاءت مديريات أوقاف الفيوم وبني سويف والشرقية في المقدمة على النحو التالي :
- الفيوم : 1030 صكًّا .
- الشرقية : 1005 صكوك .
- بني سويف : 1001 صك .
وأصدرت الوزراة بيان بأفضل عشر مديريات أوقاف أداءً في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف حتى تاريخه.
1 الفيوم 1030
2 الشرقية 1005
3 بني سويف 1001
4 القاهرة 815
5 الجيزة 700
6 البحيرة 656
7 الدقهلية 606
8 المنيا 400
9 شمال سيناء 300
10 أسيوط 201