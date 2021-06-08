الأوقاف: 17 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

أعلنت وزارة الأوقاف ان حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف (17804195) جنيهًا حتى تاريخه ، وجاءت مديريات أوقاف الفيوم وبني سويف والشرقية في المقدمة على النحو التالي :

- الفيوم : 1030 صكًّا .

- الشرقية : 1005 صكوك .

- بني سويف : 1001 صك .



وأصدرت الوزراة بيان بأفضل عشر مديريات أوقاف أداءً في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف حتى تاريخه.

1 الفيوم 1030

2 الشرقية 1005

3 بني سويف 1001

4 القاهرة 815

5 الجيزة 700

6 البحيرة 656

7 الدقهلية 606

8 المنيا 400

9 شمال سيناء 300

10 أسيوط 201