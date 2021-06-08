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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

صدى البلد

إلى ماتنظرين وتتأملين 
فقد غطى الدخان بريق السماء
وذاك التراب ممدد فوق الوعاء
تترقبين رجوع زوجك او الولد
تولد الآمال فيكى كل مساء
امست دياركم بلادكم كرب ووباء
لاتنظرى فضياع الأرض والعرض
أشد إبتلاء
استهان بها أهلها فضاعت 
وأمست بلاد الشام معقل الجبناء
أماه 
أين راحت نخوة الرجال العقلاء
أين أبناء النضال الاوفياء
تركوا وطنهم عليلا لا يرجى له شفاء
أيا بلاد الشام أين خالدا 
وأبو عبيدة والصحابة النبلاء
أيا مجد العروبة وقبلة 
العلم والعلوم والعلماء
أمست دياركى ركاما 
أمست رباكى عويل وبكاء
لا تنظرى أماه وتحدقى النظر 
فالناس تلهيهم المناصب 
لا ينظرون إلى طفل صاخب
لا ينظرون إلى شرف فتاة قدضاع
هباء
لا تنظرى ولكم الله 
لايخزى عباده الأتقياء 
لكى الله ياسوريا

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