بعد الكشف عن سبورتاج 2022.. تعرف على بيتر شيراير كبير مصممي كيا

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ، رسميا عن السيارة الجديدة كليا كيا سبورتاج موديل 2022 اليوم التى تنضم الى فئة الـSUV الفاخرة ، ولكن طرحت من قبل الشركة عدد من الصور الرسمية لها.

ومنذ ان كشفت شركة كيا عن الصور الرسمية لسبورتاج موديل 2022 ، وإزالة حالة الغموض التى كانت تسيطر على هذه السيارة ، عمت حالة من الاعجاب الشديد بتصميمها الخارجي.

وخلال السطور التالية سنتعرف على المصمم العالمي ، صاحب تصميم السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، وهو الألماني بيتر شيراير Peter Schreyer كبير مصممي شركة كيا ، والذى كان يعمل سابقا في شركة اودى وصمم تحفتها المعروفة Audi TT.

ولد بيتر شيراير Peter Schreyer ، عام 1953 في بلدة ريتشنهال في المانيا ، وبدء دراسته المتخصصة في مدرسة المانية متخصصة في التصميم الصناعي عام 1975 ، وفى عام 1978 انضم الى شركة اودى وهو لايزال طالب كمتدرب ، و حصل على دبلومة التصميم الصناعي المتخصصة في عام 1979 ، ثم منحة دراسية في كلية الفنون الملكية الإنجليزية.

ثم انتقل الى كلية الفنون ليدرس بقسم وسائل المواصلات ما بين عامين 1979-1980 ، ليعود فور انتهائه ليعمل في شركة اودى كمصمم داخلي و خارجي وفى التصميمات المبدئية ، وبعد ذلك انتقل للعمل في استديو تصميمات اودى في أمريكا ما بين عامين 1991 – 1992.

وفى عام 1992 الى عام 1993 تخصص بيتر شيراير Peter Schreyer ، في تصميم السيارات المبدئية في اودى ، لينتقل مرة أخرى للعمل في قسم التصميم الخارجي ، ليأتي من جديد في عام 1995 ليؤسس مجموعة باسم مصممي اودى الدوليين ، وحصل خلال العامين 1996و 1998 على جوائز عن اشتراكه في مشروعات تصميم اودى Audi A4 Avant, Audi A3.

ونال فريق بيتر شيراي Peter Schreyer جائزة افضل فريق مصممين في اودى لعام 1999 ، ثم انتقل الى شركة فولكس 1999-2002 ، ليقوم بتصميم موديل فولكس المبدئي المسمى ب2004 Volkswagen Concept R sketch، وحصل في العام التالي 2003على جائزة الدولة في التصميم من الحكومة الألمانية.

ولكن في النهاية نجحت شركة كيا في استقطابه ليعمل لصالحها و يشغل منصباً اكبر في مركزها للتصميمات ، حتى وصل الى كبير مصممي الشركة.