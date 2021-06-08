مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف مجلسه، على أخبار سحب أرض الزمالك بالسادس من اكتوبر عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعي .



قال مرتضى منصور: “مهزلة و في خبر متداول انهم سحبوا ارض ٦ اكتوبر هل دا حصل فعلا ؟ ـنت بتسالني انا هو انا موجود في النادي من 8 اشهر سبحان الله هو فيه ايه انا دافع في شهر مايو 2020 القسط الاخير اللي كان مفروض يندفع في مايو 2021 يعني دفعت آخر قسط قبل ميعادةً بسنة كامله وسيادتك جاي تسألني انا ده معقول وحضرتك عاملي علامة استفهام هابعتلك صورة الشيك اللي اندفع بيه القسط الاخير قبل ميعادة بسنة”.



وتابع:" ده شيك القسط قبل الاخير اللي اندفع في ميعاده مايو 2020 بتسألوني انا ليه هو النادي صحيح بيخرب ايوة بيخرب مادام الكل بيتفرج جمهور واعضاء".

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