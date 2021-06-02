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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفعك بإيه شوبير .. مرتضى منصور يفتح النار على هشام حطب

صدى البلد

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق رسالة لـ هشام حطب رئيس اللجنه الأوليمبية عقب صدور قرار بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي. 

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" إن شاء الله بعد 30 دقيقة سيتم نشر حديث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالصوت والصورة" . 
ما قبل الجزء الاول: "انتهي الدرس يا ... حطب “ كفاية صراخ وعويل حكم القضاء العادل اتنفذ خلاص . نفعك بإيه شوبير!!”

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور،  والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

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بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة مرتضى منصور رئيس الزمالك  المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

مرتضى منصور وزير الشباب والرياضة نادي الزمالك قناة الزمالك هشام حطب

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نفعك بإيه شوبير .. مرتضى منصور يفتح النار على هشام حطب

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